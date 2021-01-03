Москва, , 13:36 — REGNUM Заместитель директора Института истории и политики МПГУВладимир Шаповалов прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенны Паллуааса, сказанные им в новогоднем поздравлении, о том, что Тартусский мирный договор якобы актуален и поныне. Соответствующее заявление Шаповалов сделал в интервью телеканалу RT.

Напомним, что ряд эстонских политиков пытаются поддерживать актуальность вопроса о том, что Тартусский мирный договор, заключенный в 1920 году между Советской Россией и вышедшей из состава Российской Империи Эстонии актуален и поныне. Этот договор, в частности, устанавливал границу между РСФСР и Эстонией, которая несколько отличается от существующей ныне в пользу Эстонии.

Дело в том, что Эстония в 1940 году вошла в состав СССР, и Тартусский мирный договор утратил силу. В ходе Великой Отечественной войны были произведены территориальные изменения в рамках СССР (1944 год), при которых те земли, которые отходили Эстонии в 1920 году вернулись в состав РСФСР. Также стоит отметить, что Хельсинкский заключительный акт устанавливал нерушимость границ в Европе, сложившихся по результатам Второй мировой войны.

Тем не менее эстонские политики пытаются спекулировать на теме Тартусского мирного договора, хотя он давно уже стал частью истории, и не является актуальным международным договоров.

Шаповалов подчеркнул, что любые территориальные претензии Эстонии к России ни чем не обоснованы и никак не подтверждаются международным правом.

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — сказал он.