3 января 2021 | Время чтения 3 мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 2021 год станет «годом демократических и экономических реформ», пообещал освободить из тюрьмы политиков, в том числе курдов, и правозащитников. Азербайджан пока молчит. Ему, победившему в войне с Арменией, теперь предстоит завоевать мир с армянами. Получится ли?

Станислав Тарасов, , 14:35 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция получила от США еще один «подарок». Американский Атлантический совет (Atlantic Council) опубликовал список рисков и возможностей на 2021 год. В докладе Турция, Иран, Китай и КНДР занесены в разряд «опасных стран-изгоев» (Rogue State). Комментируя это, турецкое издание Haber7 констатирует следующее: «Приравнивание Турции, которая почти 70 лет является союзником США, к «странам-изгоям» является самым очевидным показателем того, что Вашингтон может пренебречь любым государством, не подчиняющимся его интересам, невзирая на дружбу, попутничество и прочее. Эта ситуация указывает на новый кризис в турецко-американских отношениях, источник которого — США, которые создают искусственный кризис и пытаются преподать Турции урок путем военных или экономических переворотов, подавить ее мятеж».

По мнению турецкого издания, теперь перед Вашингтоном будет поставлена задача лишить Анкару возможностей использовать «дипломатию качелей», балансирования между США и Россией, привести ее «в состояние статики». Американские эксперты в свою очередь признают, что ожидания Вашингтона на то, что Турция, вступая в альянс с Россией, будет исполнять роль западного «троянского коня» по отношению к Москве, оказались несостоятельными. Однако Турция, закупив С-400, стала «троянским конем и кошмаром в НАТО». Она начала торговаться со своими западными партнерами, заявляя, что готова отказаться от сделки с Москвой только в случае, если американцы откажутся от жесткой экспортной политики в области поставок вооружений, изменят свою политику в отношении курдского вопроса, да и в целом пойдут на определенные направления своей политики на Ближнем Востоке. По большому счету, Анкара требует от Вашингтона восприятия ее как равноправного члена НАТО, а не простого исполнителя решений.

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите стран блока НАТО в 2018 году

По мнению турецкого эксперта Айдына Сезера, «Анкару будет ломать демократический президент Джо Байден, чтобы вернуть ее к традиционной концепции однополярного мира». В этом смысле стилистика российско-турецких отношений выступает разительным контрастом. Кстати, Москву пытался, правда, на личном уровне скопировать президент США Дональд Трамп, налаживая личные отношения со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, оттесняя за скобки интересы различных ведомств и военной бюрократии. Помимо того, подход Трампа к Североатлантическому альянсу и отношениям с Европейским союзом «создавали коридор маневренности для турецкой дипломатии». Теперь, по Сезеру, «Анкару будут еще сильнее сжимать между Россией и США».

И еще. По нашим наблюдениям, наибольшее впечатление на Западе произвели итоги карабахской войны, когда Азербайджану удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные районы. Западные аналитики считают, что без активной поддержки Турции азербайджанский президент Ильхам Алиев вряд ли решился бы на боевые действия. Одновременно появляются призывы выявить причины пассивной позиции США и ЕС. Как пишет британское издание The Telegraph, «необходимо остановить активные действия таких автократических государств, как Турция и Азербайджан, сумевших воспользоваться ситуацией и возникшими разногласиями в странах Запада, что позволило сместить баланс сил не только в Закавказье». Издание рекомендует Байдену «помешать Эрдогану дальше играть военными мышцами в Закавказье и в восточном Средиземноморье» и «создать эффективную коалицию для борьбы с угрозой авторитаризма».

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар Mod.gov.az

Конечно, Турция чувствует, как накатывается «эхо Карабаха». Эрдоган заявил, что 2021 год станет «годом демократических и экономических реформ», пообещал освободить из тюрьмы политиков, в том числе курдов, и правозащитников. Азербайджан пока молчит, рассчитывая дальнейшие шаги с учетом того, что ему при определенных условиях придется отказаться от заимствованной у Анкары «дипломатии качелей». «Но все непросто, — считает турецкая газета Hurriyet. — Можно бросить на жертвенный алтарь С-400, но во имя чего?» Что же касается Баку, победившего в войне с Арменией, то ему еще предстоит установить мир с армянами. Получится ли?