Бишкек, , 11:42 — REGNUM Избирательные бюллетени для проведения досрочных выборов президента Киргизии, а также — референдума по изменению Конституции были переданы в комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, а также городов — Бишкек и Ош и на и зарубежные участки.

Соответствующий акт приема-передачи был подписан 2 января, сообщили в пресс-службе ЦИК Киргизии.

Для проведения досрочных выборов главы республики в общей сложности напечатали 3 567 138 бюллетеней, 4948 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля. Такое же количество бюллетеней было отпечатано для проведения референдума.

«Итого для проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдума Кыргызской Республики изготовлено — 7 134 276 бюллетеней», — добавили в ЦИК.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии, а также проведение референдума по изменению Конституции состоятся в республике 10 января 2021 года, то есть уже через неделю.