ИА REGNUM, 3 января 2021, 12:00 — REGNUM В 2020 году в Ростовской области работы лишились несколько чиновников, в том числе и политические долгожители. Отставки ряда руководителей прошли на фоне активизации уголовных дел. О самых резонансных случаях — в обзоре ИА REGNUM.
Первым высокопоставленным чиновником, который покинул правительство Ростовской области, стал заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Официальная дата его увольнения неизвестна до сих пор, однако фамилия исчезла из сведений в разделе «Заместители губернатора» в январе 2020 года. Увольнению Сидаша предшествовало уголовное дело о «золотом песке» для стадиона «Ростов Арена». Пост заместителя главы региона чиновник занял в сентябре 2016 года.
В марте стала вакантной должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. С 2016 года руководил ведомством Андрей Майер. Неоднократно донского губернатора просили уволить чиновника в связи с очевидными провалами в работе. Однако произошло это только весной 2020 года. В декабре Майер был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
После победы в губернаторской гонке Василий Голубев дал шанс донскому правительству, подписав указ о продлении полномочий заместителей главы региона и министров почти до конца 2020 года.
В конце октября 2020 года от занимаемой должности была освобождена министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которая сохраняла за собой этот пост более 15 лет — с декабря 2004 года. Выходу на пенсию предшествовало уголовное дело о превышении должностных полномочий в 2019 году, в котором до сих пор не поставлена точка, и так называемый «кислородный скандал» в ковидном госпитале, развёрнутом в больнице №20 Ростова-на-Дону.
Затем от занимаемой должности был освобождён заместитель донского губернатора Василий Рудой, с декабря 2015 года курировавший вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи. Чиновник вернулся на прежнее место работы: возглавил Южно-Российский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).
В декабре 2020 года был утверждён новый состав правительства Ростовской области. Глава региона Василий Голубев не стал продлевать служебные контракты с рядом министров, присмотрев им замену. Так, министром промышленности и энергетики стал 50-летний Андрей Савельев, министром транспорта — 49-летний Владимир Окунев, министром цифрового развития, информационных технологий и связи — 38-летний Евгений Полуянов, министром имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области — 54-летний Евгений Осыченко.
Кроме того, на должность заместителя губернатора, курирующего вопросы экономического развития региона, имущественных отношений, был назначен 45-летний Александр Скрябин, на пост заместителя губернатора по вопросам цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодёжной политики — 38-летний Артём Хохлов. Министерство здравоохранения Ростовской области возглавил Юрий Кобзев, с 2016 года представлявший регион в Государственной думе РФ.
При этом нынешний состав правительства Ростовской области — не окончательный. За чиновниками донской губернатор будет пристально наблюдать, тем более что не все работники достигли нужного результата.
«В команде всегда оцениваешь результат, динамику, инициативность, желание менять ситуацию и достигать более качественных результатов. Поэтому работа каждого из тех, кто сегодня пришёл, была проанализирована. При этом не все, кто в состав правительства Ростовской области вошёл, достиг определённых целей, и они по этому поводу проинформированы, за ними будет особый догляд», — сказал глава региона.
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