3 января 2021 | Время чтения 3 мин

В 2020 году в Ростовской области работы лишились несколько чиновников, в том числе и политические долгожители. Отставки ряда руководителей прошли на фоне активизации уголовных дел. О самых резонансных случаях – в обзоре ИА REGNUM.

ИА REGNUM, , 12:00 — REGNUM В 2020 году в Ростовской области работы лишились несколько чиновников, в том числе и политические долгожители. Отставки ряда руководителей прошли на фоне активизации уголовных дел. О самых резонансных случаях — в обзоре ИА REGNUM.

Правительство Ростовской области Donland.ru

Первым высокопоставленным чиновником, который покинул правительство Ростовской области, стал заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Официальная дата его увольнения неизвестна до сих пор, однако фамилия исчезла из сведений в разделе «Заместители губернатора» в январе 2020 года. Увольнению Сидаша предшествовало уголовное дело о «золотом песке» для стадиона «Ростов Арена». Пост заместителя главы региона чиновник занял в сентябре 2016 года.

В марте стала вакантной должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. С 2016 года руководил ведомством Андрей Майер. Неоднократно донского губернатора просили уволить чиновника в связи с очевидными провалами в работе. Однако произошло это только весной 2020 года. В декабре Майер был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер Minjkh.donland.ru

После победы в губернаторской гонке Василий Голубев дал шанс донскому правительству, подписав указ о продлении полномочий заместителей главы региона и министров почти до конца 2020 года.

В конце октября 2020 года от занимаемой должности была освобождена министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которая сохраняла за собой этот пост более 15 лет — с декабря 2004 года. Выходу на пенсию предшествовало уголовное дело о превышении должностных полномочий в 2019 году, в котором до сих пор не поставлена точка, и так называемый «кислородный скандал» в ковидном госпитале, развёрнутом в больнице №20 Ростова-на-Дону.

Затем от занимаемой должности был освобождён заместитель донского губернатора Василий Рудой, с декабря 2015 года курировавший вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи. Чиновник вернулся на прежнее место работы: возглавил Южно-Российский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Василий Рудой Donland.ru

В декабре 2020 года был утверждён новый состав правительства Ростовской области. Глава региона Василий Голубев не стал продлевать служебные контракты с рядом министров, присмотрев им замену. Так, министром промышленности и энергетики стал 50-летний Андрей Савельев, министром транспорта — 49-летний Владимир Окунев, министром цифрового развития, информационных технологий и связи — 38-летний Евгений Полуянов, министром имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области — 54-летний Евгений Осыченко.

Кроме того, на должность заместителя губернатора, курирующего вопросы экономического развития региона, имущественных отношений, был назначен 45-летний Александр Скрябин, на пост заместителя губернатора по вопросам цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодёжной политики — 38-летний Артём Хохлов. Министерство здравоохранения Ростовской области возглавил Юрий Кобзев, с 2016 года представлявший регион в Государственной думе РФ.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев Duma.gov.ru

При этом нынешний состав правительства Ростовской области — не окончательный. За чиновниками донской губернатор будет пристально наблюдать, тем более что не все работники достигли нужного результата.

«В команде всегда оцениваешь результат, динамику, инициативность, желание менять ситуацию и достигать более качественных результатов. Поэтому работа каждого из тех, кто сегодня пришёл, была проанализирована. При этом не все, кто в состав правительства Ростовской области вошёл, достиг определённых целей, и они по этому поводу проинформированы, за ними будет особый догляд», — сказал глава региона.

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