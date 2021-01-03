Осло, , 09:56 — REGNUM Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL, международное сертификационное и классификационное общество, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за страха перед американскими санкциями. Об этом сообщает РБК.

Укладка газопровода © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Предполагалось, что по завершению строительства «Северного потока — 2», DNV GL выдаст ему сертификат соответствия, что позволит газопроводу функционировать без юридических проблем. Однако власти США прикладывают максимальные усилия для того, чтобы остановить строительства газопровода и не дать возможность странам Евросоюза, прежде всего Германии, получать более дешевые российские энергоносители.

Американцам уже удалось затормозить строительства на год — все западные компании, осуществлявшие прокладку трубы по дну Балтийского моря, в страхе перед санкциями спешно вышли из проекта. России целый год пришлось снаряжать судно, которое бы смогло проложить трубопровод по дну моря. Сейчас активная фаза строительства возобновилась.

Тем не менее власти США решили ещё больше ужесточить санкции против «Северного потока — 2». Теперь, в страхе перед этими санкциями от проекта спешит откреститься DNV GL.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе», — сказано в сообщении компании.

Подчеркивается, что DNV GL начала реализовывать план по сворачиванию поддержки проекта.