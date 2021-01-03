Москва, , 07:40 — REGNUM Задержанные в Ливии российские моряки содержались в тяжелых условиях. Об этом они рассказали в ходе беседы с журналистами по возвращению на Родину в Россию.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — поделился один из членов экипажа Виктор Бодряга.

Он отметил, что до момента посадки в самолет, который должен был вывезти их в Россию, моряки не знали, куда везут их ливийцы. При этом Бодряга добавил, что экипаж провел в плену не менее десяти дней. К задержанным также применяли и пытки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое освобожденных из плена в Ливии российских моряка прибыли в московский аэропорт «Шереметьево». Для освобождения граждан России предпринимались усилия как по общественным, так и дипломатическим каналам.

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