Берлин, , 05:18 — REGNUM Идею о возможном отказе от строительства газопровода «Северный поток — 2» назвал самоубийственной для Германии депутат бундестага Вальдемар Гердт в своём интервью телеканалу «360».

Депутат рассказал, что на фоне так называемой «зелёной истерии» в Германии было принято решение об отказе от атомных электростанций. В течение 2021 года будут выведены из эксплуатации три АЭС, а до конца 2022 года запланировано полностью отказаться от АЭС.

Таким образом, по словам депутата, энергетическая корзина на 30% будет не обеспечена, энергетическая безопасность страны попадает под угрозу, образуется серьёзный дефицит электроэнергии.

«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — заявил Гердт.

Депутат пояснил, что вопрос о доведении до конца строительства «Северного потока — 2» станет серьёзной проверкой для Германии на суверенность в принятии решений. Также Гердт выразил надежду, что в 2021 году на политическую арену в Германии выйдут новые люди, а мышление тех, кто сейчас у власти в ФРГ поменяется мышление в защиту интересов своего народа. Политик отметил, что хотя немцы не единожды показывали своё умение выстраивать экономику страны из руин, сейчас, пока этих руин нет, следует одуматься и защитить то, что уже есть.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе норвежской компании сертифицировать газопровод «Северный поток — 2», который строит Nord Stream 2.