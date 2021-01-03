Москва, , 04:23 — REGNUM Гражданина Украины, вернувшегося из плена в Ливии, не пустят на территорию России. Об этом 3 января сообщил журналистам член Общественной палаты (ОП) РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Самолёт, прибывший из Ливии с тремя гражданами России и одним гражданином Украины, приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Отмечается, что у вернувшихся моряков нет с собой никаких документов, в том числе и паспорта. Гражданина Украины Володимира Давтяна из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность, не пустят на территорию России.

Как пояснил Малькевич, с юридической точки зрения такое решение верно. Ситуацию с украинским моряком будет решать посольство Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии из Ливии в Москву трёх граждан России и одного украинца, все они удерживались в плену на территории Ливии и были оперативно освобождены благодаря работе российских дипломатов.

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