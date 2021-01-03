Москва, , 02:38 — REGNUM Трое граждан России и гражданин Украины, освобождённые из плена в Ливии, прибыли в Москву. Об этом 3 января сообщил журналистам член Общественной палаты (ОП) РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич уточнил, что украинец и граждане России прибыли в московский аэропорт «Шереметьево», у них при себе нет никаких документов, паспорта тоже отсутствуют. Общественник отметил, что прибывшие из Ливии предположительно моряки.

Также общественник отметил профессионализм российских дипломатов, благодаря которым вопрос об освобождении граждан удалось оперативно решить.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении из плена в Ливии трёх граждан России и одного гражданина Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии из плена освободили трёх граждан России

Читайте развитие сюжета: Освобождённого из плена в Ливии украинского моряка не пустили в Россию