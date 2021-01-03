Бамако, , 02:25 — REGNUM Двое французских военнослужащих погибли при взрыве в Мали, сообщает пресс-служба французского президента.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство, установленное, предположительно, террористами, подорвало бронированный автомобиль, в котором передвигались военнослужащие французской армии. В результате взрыва погибли двое военных, еще один получил ранения.

По данным организации SITE Intel, ответственность за теракт лежит на группировке «Аль-Каида». Организация утверждает, что один из главарей террористов заявил об ответственности за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря трое военнослужащих Франции погибли в ходе антитеррористической операции в Мали. Они также погибли в результате взрыва.

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