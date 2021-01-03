Алжир, , 00:49 — REGNUM Четыре члена незаконных вооруженных бандформирований были ликвидированы на северо-западе Алжира в ходе контртеррористической операции, сообщает пресс-служба алжирского министерства обороны.

Сообщается, что операция по борьбе с террористами проходила в горах вилайета Типаза. По данным разведки, боевики скрывались в лесу Мессельмун в 65 километрах к западу от столицы Алжира. В результате спецоперации четверо террористов были ликвидированы. Тем не менее двое силовиков также погибли в результате боевого столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря армия Алжира ликвидировала троих террористов на севере страны. У боевиков были изъяты три пистолета-пулемета, пять магазинов с патронами и одна ручная граната.

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