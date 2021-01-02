Подгорица, , 22:59 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович отправил на пересмотр исправленный ранее спорный закон «О свободе вероисповедания». Об этом 2 января сообщило национальное телевидение Черногории.

Отмечается, что поводом для такого решения Джуканович назвал «претензии к кворуму в момент голосования», а также «правовые вопросы в отношении мандата двух депутатов».

«Возвращением закона для нового голосования Джуканович дал себе желтую карточку. Если нарушит конституцию, мы его сменим!» — написал в свою очередь в своем Twitter вице-премьер страны Дритан Абазович.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому государство планировало изъять в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.

Однако на волне антиправительственных протестов и после победы оппозиции на парламентских выборах 30 августа 2020 года парламент Черногории внёс корректировки в закон.

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