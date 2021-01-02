Таллин, , 22:02 — REGNUM Граница между Эстонией и Россией, установленная в результате подписания Тартуского мирного договора 1920 года, продолжает действовать, заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV Pluss.

«Второго февраля (2020 года) мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно условиям данного договора, подписанного в 1920 году, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того, как Эстония вошла в состав СССР в 1940 году, эти территории отошли РСФСР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила, что договор был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года, после чего вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно, и договор утратил свою силу.

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