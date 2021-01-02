Москва, , 20:52 — REGNUM Бывшего главу ГИБДД Москве Юрия Дроганова отстранили от должности ещё 4 ноября 2020 года, сообщили 2 января в пресс-службе главка столичной полиции.

«Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Дроганов руководил столичной автоинспекцией с ноября 2019 года. Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин.

Диокин родился в июле 1977 года в Москве и имеет два высших образования. В мае 2016 года он стал замначальника столичного управления.

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