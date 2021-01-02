Алжир, , 20:16 — REGNUM В Алжире военный суд оправдал фигурантов дела о заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии. Об этом 2 января сообщает агентство Algeria Press со ссылкой на адвоката Халеда Бергель.

Так, судом оправданы брат и советник бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики Саид, экс-координатор служб безопасности генерал Башир Тартаг и экс-руководитель департамента разведки и безопасности отставной генерал Мухамед Медьене, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года военный суд Алжира приговорил Саида Бутефлику, брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики, к 15 годам лишения свободы «за сговор против армии».

Также суд рассмотрел дело бывшего министра обороны страны и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Кроме того, были осуждены на многолетние сроки двое бывших руководителей разведслужб Мухамед Медьене и Башир Тартаг, а также лидер Рабочей партии Луиза Ханун. Все они были арестованы в мае 2019 года, спустя несколько недель после того, как в Алжире начались массовые протесты с требованием смены политической элиты.