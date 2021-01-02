Триполи, , 19:31 — REGNUM В Ливии из плена освободили трёх граждан России и одного — Украины, они возвращаются на родину, сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолёт с группой наших людей, освобождённых из ливийского плена», — написал он в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность заместителю главы МИД России Михаилу Богданову, который «организовал эту операцию и фактически руководил ею».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана удалось освободить из ливийской тюрьмы.

Сотрудников ФЗНЦ захватили в Ливии в мае 2019 года. Их поместили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA. Официально эта группировка входит в состав «МВД» Правительства национального согласия Ливии.

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