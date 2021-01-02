Киев, , 19:16 — REGNUM Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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"Все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата («Спутник V») не соответствуют действительности», — заявил он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 2 января, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковское фармацевтическое предприятие «Биолек» подало на официальную регистрацию на Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации украинских граждан.

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