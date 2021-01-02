Ереван, , 18:31 — REGNUM В приграничное армянское село Шурнух Сюникской области вошли военные вооруженных сил Азербайджана, заявил староста населенного пункта Акоп Аршакян.

Как сообщает Sputnik Армения, ранее азербайджанские военные заявили, что часть этого села переходит к Азербайджану, а жителям 12 «спорных» домов необходимо покинуть их в течение суток.

Однако жители на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности властей Армении в этом вопросе. Позже Аршакян заявил, что жители «спорных» домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в поселке как минимум до 2−3 января.

«Всё закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января», — сказал Аршакян в прямом эфире на своей странице в Faecbook, добавив, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с турецкой делегацией, которую возглавлял министр обороны Хулуси Акар, заявил, что часть армянских вооруженных формирований ещё находится на контролируемых Баку территориях и «не подчиняется политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы».

Руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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