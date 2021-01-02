Москва, , 17:08 — REGNUM Решение сената США проголосовать за 740-миллиардный оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента страны Дональда Трампа, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 2 января в социальной сети Facebook.

«Вот так рушится миф о «солидарности Запада», — пишет Виктор К.

Многие пользователи пришли к выводу, что столь огромные финансовые средства, направленные в военную сферу, могут привести, в конце концов, к развязыванию новой мировой войны.

«Маразматики, к войне мир толкают, а стало быть, к уничтожению всего живого на Земле», — считает Виктор Д.

Ряд комментаторов сообщили о том, что США попросту реагируют на рост обороноспособности России, компенсируя, тем самым, своё геополитическое положение. Они считают, что не стоит в этом винить руководство Соединённых Штатов.

«Почему то граждане России радуются, когда демонстрируют новейшее вооружение и разработки, гордятся. Пентагону ничего, видимо, не остается, как отвечать», — поделился мнением Роман Ю.

Нашлись и те, кто и вовсе не понял, зачем в США нужен президент, если сенат страны с лёгкостью обходит его запреты. Они считают, что фигура главы американского государства обманчива и, на самом деле, не решает ровным счётом ничего.

«В США президент — совершенно безвластная функция. Какой смысл за неё бороться?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Напомним, 2 января сенат США проголосовал за 740-миллиардный оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.