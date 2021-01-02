Москва, , 16:57 — REGNUM Соболезнования семье актера Владимира Коренева, который скончался на 81-м году жизни 2 января, выразил президент России Владимир Путин. Соответствующую телеграмму обнародовала пресс-служба Кремля.

«Примите (семья актера Владимира Коренева — прим. ИА REGNUM) глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что работы Коренева, который был выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства, в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и сердцах зрителей.

Как передавало ИА REGNUM, актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни 2 января.

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