Москва, , 16:41 — REGNUM Заявление омбудсмена Армении Армана Татояна о том, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных необходимо незамедлительно возвратить на Родину без каких-либо предусловий, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 2 января в социальной сети Facebook.

«Они могут только максимально вежливо просить. Требовать может только победители и завоеватели», — поделился мнением Ilkin N.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что на территории Азербайджана находятся не военнопленные, а нарушители закона. По их видению, Азербайджан имеет право провести расследование по поводу деятельности данных лиц на территории Нагорного Карабаха.

«Военнопленные — это те люди, которые попали в плен во время войны, их уже вернули. Война кончилось, а те, которые после войны на наших территориях терроризмом занимаются, их надо судить по всей строгости закона», — считает Afag Z.

Ряд комментаторов привёл тот факт, что от многих инцидентов, с участием граждан Армении, руководство республики попросту открестилось. Поэтому, считают они, необходимо разобраться, какие граждане Армении на территории Азербайджана являются именно военнопленными.

«А разве власти, как Армении, так и НК не открестились от всех этих диверсантов? Они же заявили, что никто из представителей их ВС никаких нападений не совершал. Значит, эти пленные и убитые вообще сами по себе, получается», — написала Sabina M.

Нашлись и те, кто призвал руководства обеих республик всё-таки положить конец вражде и вернуть на Родину своих граждан. Они желают, чтобы жители Армении и Азербайджана были счастливы и не разжигали вновь конфликты.

«Люди хватит враждовать надо прекратить воевать и делить нацию. Хватит, оглянитесь, гибнут невинные люди с двух сторон. Я желаю обеим сторонам, чтобы вы не воевали, дружили, и чтобы всё у вас было хорошо. Пусть смеются дети, радуются родители и ни у кого не было слёз, а только улыбка на лице. Живите с миром и в любви», — пишет Inga D.

Напомним, 2 января омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных необходимо незамедлительно возвратить на Родину без каких-либо предусловий.