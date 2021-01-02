Пекин, , 16:30 — REGNUM Отдельными вспышками SARS-CoV-2 в разных странах мира была вызвана пандемия. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая и агентству «Синьхуа» заявил глава МИД Китая Ван И, ссылаясь на соответствующие исследования.

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По его словам, власти Китая, жителей которого поразил неизвестный коронавирус, оперативно начали эпидемиологическое расследование, после чего обнародовали всю ключевую информацию о вирусе.

«Эпидемия (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) могла начаться … во многих местах по всему миру», — отметил глава МИД Китая.

При этом Ван И добавил, что Китай, власти которого первыми сообщили о случаях заражения SARS-CoV-2, стоял в авангарде борьбы с дезинформацией.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки в мире выявили более 470 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, скончался ещё 9 921 пациент с COVID-19.