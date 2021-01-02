Москва, , 16:12 — REGNUM Заявление главы китайского МИД Ван И о том, что стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет верхнего предела и запретных зон, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 2 января в социальной сети Facebook.

«Наши государства нужны друг другу, как соседи, как удивительные цивилизации, как самодостаточные народы мира и как силы, к которым часто обращаются за помощью другие страны Земли», — пишет Наталия Б.

Многие пользователи оказались рады такой оценке сотрудничества между двумя странами. Они уверены, что такое взаимодействие выгодно для обоих государств.

«Это здорово. По сути безграничен и для нас рынок Китая. В части экспорта продуктов питания бьём рекорды за прошлый год», — поделился Фёдор Я.

Некоторые комментаторы призвали наладить ситуацию на Дальнем Востоке, связанной с незаконной вырубкой леса и последующей продажей его на территории Китая. Граждане считают это негативным моментом во взаимодействии с соседней страной.

«Отдифференцировать бы продажу леса китайцам нашими браконьерами. От поджогов браконьерами же леса, чтобы уйти от ответственности. Но и браконьерам, нашим людям, тоже как-то жить на что-то нужно. Ну, хотя бы засевали площади после пожара», — пишет Лора А.

Ряд граждан также считают, что взаимодействие между Китаем и Россией строится не на равных партнёрских условиях. Они уверены, что Китай настолько силён, что руководство России попросту пытается заручиться его поддержкой.

«Пространство РФ для Китая стало «торговым прилавком» и эту точку кремль всячески будет оберегать и лелеять, потому что Китай сегодня это вторая сила после США способная влиять на мир», — считает Евгений Г.

Напомним, 2 января глава китайского МИД Ван И заявил о том, что стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет верхнего предела и запретных зон.