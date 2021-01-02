Москва, , 16:18 — REGNUM Обвинение силовых структур Украины в нарушении режима перемирия на территории Донбасса со стороны народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 2 января в социальной сети Facebook.

«ЛНР — это люди, которые хотят нормально жить и разговаривать на своем языке, думают о будущем своих детей. Имеют свои ценности и не хотят навязанных им», — пишет Stepul Y.

Множество комментариев оказалось посвящено тому, что люди попросту не понимают, зачем Украина продолжает агрессивные действия по отношению к самопровозглашённым республикам.

«До каких пор будет этот беспредел?!» — задаётся вопросом Vlagimir I.

Некоторые из них предположили, что суть кроется в том, что Соединенные Штаты решили профинансировать обострение ситуации в Донбассе, и президент Украины стремится как можно скорее отработать выделенные средства.

«Видать, Зеленский надеется на обещанные от США 250 млн долларов, ведь больше денег в бюджете особо нет», — поделился мнением Сергей С.

Несмотря на всё это, граждане призвали Зеленского прекратить нарушать перемирие и, наоборот, пойти на окончательное прекращение братоубийственного конфликта. Граждане считают, что необходимо добиться полноценного мира на данной территории.

«Возню эту кровавую нужно заканчивать. Или договаривайтесь напрямую с представителями сегодняшнего режима на Донбассе о совместном проживании, или отпускайте их с миром. Насчёт того, что власть там не законная: Зеленский также никогда бы не стал президентом, если бы не госпереворот», — считает Павел В.

Напомним, 2 января Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинила украинских силовиков в размещении вооружений и бронетехники вблизи линии соприкосновения, что нарушает дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.