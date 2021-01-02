Москва, , 16:03 — REGNUM Решение харьковской компании «Биолек» обратиться в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 2 января в социальной сети Facebook.

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«Так это только заявка на регистрацию. Там, наверное, целая «процедура». Это надолго. Слишком много политики и слишком мало здравого смысла», — поделился мнением Михаил Г.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемой радостью. По их видению, в сложившихся условиях, Украине необходимо забыть все свои претензии к России и задуматься о спасении жизней своих граждан.

«Когда идёт пандемия и на кону жизнь всего человечества, нужно цепляться за любую возможность. Политика и обиды должны отойти на второй план. Правильно сделают, если воспользуются этой возможностью. Молодцы!», — написал Олег Д.

Некоторые граждане считают, что украинская политическая система ставит большие препятствия на пути появления в стране вакцины от коронавируса. Люди надеются, что ситуация изменится и граждане Украины получат спасительный препарат.

«Дай Бог, чтобы бюрократы были заинтересованы в сохранении жизней украинцев. Потому что складывается впечатление, что никто из киевских чинуш не заинтересован в сохранении людей», — пишет Нина С.

Комментаторы сошлись во мнении, что спасение людей является более важной задачей, нежели политические разборки. Люди уверены, что население Украины ждёт российскую вакцину.

«Сейчас не время разбираться, кто создал вакцину. Нужно лечить и прививать людей. Это сейчас главное. Не нужно разбираться, в данный момент, нужно спасаться от вируса. Все люди — ценное достояние всего мира», — считает Галина К.

Напомним, 2 января харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».