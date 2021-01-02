Киев, , 14:55 — REGNUM Официальный Киев изъявил желание в 2021 году выйти на взаимное доверие и поддержку в отношениях с Венгрией. Об этом говорится в статье заместителя главы офиса президента Украины, дипломатического советника украинского лидера Игоря Жовквы, опубликованной 2 января в интернет-версии еженедельника «Зеркало недели».

«В отношениях с Венгрией хотим выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать средства развития конструктивного диалога в чувствительных вопросах. Готовимся к проведению встречи лидеров обоих государств. Она должна завершиться подписанием нового документа — своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений», — написал политик.

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Напомним, осенью 2020 года произошло очередное обострение в отношениях между Венгрией и Украиной в связи с событиями в украинском Закарпатье. 30 ноября 2020 года сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», у её лидеров, а также в связанных с ней фондах. Обыски прошли на основании решения Запорожского суда в уголовном деле по обвинению в сепаратизме. 1 декабря 2020 года глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия сотрудников украинской спецслужбы в Закарпатье «неприемлемые». Кроме того венгерское правительство в связи с произошедшим выразило в адрес министерства иностранных дел Украины официальный протест.

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