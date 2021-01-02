Киев, , 15:32 — REGNUM Официальный Киев намерен в 2021 году добиться проведения следующего саммита в Нормандском формате. Об этом говорится в статье заместителя главы офиса президента Украины, дипломатического советника украинского лидера Игоря Жовквы, опубликованной 2 января в интернет-версии еженедельника «Зеркало недели».

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в Нормандском формате», — написал политик.

Жовква подчеркнул, что стратегической задачей саммита будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на условиях Киева и Украина по словам советника Зеленского рассчитывает на поддержку своих «партнеров» по саммиту — Парижа и Берлина.

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Напомним, в ноябре 2020 года вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что официальный Киев почти выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» (Франции, Германии, Российской Федерации и Украины), которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.