3 января 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 06:00 — REGNUM



Архиепископ Паргев Мартиросян Блог архиепископа Паргева Мартиросяна

Предстоятель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян карабахскую войну перенес на ногах. Он служил, обращался к народу и воинству со словами поддержки, призывал мировое сообщество вмешаться и остановить боевые действия. Трагические события напрямую отразились на сердце владыки — в последних числах ноября его прооперировали в США, после чего он вернулся в Нагорный Карабах.

Обращаясь к людям по случаю Нового года, архиепископ Паргев напомнил, что «на протяжении веков Арцах боролся за свою независимость и свободу. У нас было много побед, иногда мы попадали под власть персов, татаро-монголов, арабов. Мы должны пройти этот путь до конца, чтобы окончательно установить справедливость и свободу на нашей исторической родине. Мы должны строить свое будущее с новыми надеждами, новыми ожиданиями — делать все, что зависит от нас. Мы должны жить, творить с этим ожиданием, творить свою судьбу с твердой верой, сильной волей и большой надеждой. Мы должны быть сильными».

Накануне Рождества Христова, которое Армянская апостольская церковь празднует 6 января, мы пообщались с владыкой.

ИА REGNUM: Ваше высокопреосвященство, как Ваше здоровье, как Вы сами?

Архиепископ Паргев Мартиросян: Слава Богу, как говорится, проскочили, вовремя успели. Если опоздал бы на 15−20 дней, то уже все было бы поздно. Но Бог миловал. За двадцать лет — четыре серьезные проблемы на сердце, наверное, слишком много (улыбается).

ИА REGNUM: Чем сегодня живет Арцахская епархия?

Конечно, много трудностей. Многие священнослужители остались без домов. Мы потеряли примерно три четверти территории, на которых осталось огромное количество храмов и монастырей. В сложной ситуации оказался монастырь Дадиванк, его российские миротворцы охраняют, туда в их сопровождении надо ехать, чтобы попасть священникам и паломникам на литургию. То же самое с монастырем Амарас, рядом с ним азербайджанские посты стоят, так что тоже имеются сложности своего рода. Трудностей много, но их надо потихонечку, потихонечку разгребать.

Монастырь Дадиванк (сс) Julian Nyča

ИА REGNUM: Видели кадры из Дадиванка, где вы даже приняли участие в свадьбе…

Да, да. Благословляли венчание молодоженов. Раз люди венчаются, значит есть надежда, жизнь продолжается.

ИА REGNUM: Как сейчас дела у настоятеля Дадиванка отца Ованеса Ованесяна?

У него были проблемы со здоровьем, послали мы его в Армению там немножко подлечиться. Ничего, слава Богу, он восстанавливается.

ИА REGNUM: С российскими миротворцами общаетесь?

Отношения прекрасные. Я познакомился с командующим и его заместителями, военными капелланами, отцом Дмитрием и отцом Борисом, с некоторыми офицерами. У нас самые теплые отношения, мы координируем работу, сотрудничаем, встречаемся. Я благодарен и российским миротворцам, и руководству России.

ИА REGNUM: До совместных служений еще не дошло?

Если российские капелланы согласны — то мы всегда рады такому, конечно. Почему бы и нет? Это уже от них зависит.

ИА REGNUM: Есть мысли о том, как восстанавливать Арцахскую епархию? Ведь многие священники остались без храмов.

Мы священников сейчас перераспределяем. Под нашим контролем остались действующие церкви. Будем туда священников переназначать, чтобы они окормляли паству.

ИА REGNUM: Помощь Эчмиадзина, Киликийского католикосата и диаспоры ожидаете?

Да, рассчитываем на них. Но они еще во время войны посылали нам гуманитарную помощь — еду, лекарства, одежду. Помогали и — я думаю — будут помогать. Очень многое надо восстанавливать, люди остались без всего.

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ИА REGNUM: До войны вы регулярно объезжали церкви и монастыри. Эту практику продолжаете, встречаетесь с верующими?

Посещаю и разговариваю. У каждого какие-то свои проблемы. Самое болезненно то, что у некоторых людей осталось состояние неопределенности, как жить, что будет дальше. Это понятно, ведь мы сейчас оказались в незавидном положении, азербайджанские военные рядом с селами стоят, что создает элемент большого дискомфорта. Так что приходится карабахцев утешать, вдохновлять, подбадривать. И потом, не забывайте, что у нас много погибших, трагедии в семьях, все сложно.

ИА REGNUM: Что важнее сегодня: материальная сторона или духовная?

Думаю, что прежде всего духовная составляющая. Но и материальная необходима.

ИА REGNUM: Как в этом году будете праздновать Рождество?

Как обычно, с народом в кафедральном храме. Будем молиться за мир во всем мире. Мы надеемся на истинный мир, который дает сам Христос, который говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанн, 14:27). Мир Христа — он самый гармоничный и истинный. А этот мир может давать какой-то относительный мир, ограниченный. Полноценный мир может дать только сам Господь Христос. И внутренний, и внешний.