Киев, , 13:25 — REGNUM 12 января состоится визит президента Молдавии Майи Санду на Украину. Об этом говорится в статье заместителя руководителя Офиса президента Украины, дипломатического советника украинского президента Игоря Жовквы, опубликованной 2 января в интернет-газете «Зеркало недели».

«Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания», — сообщил украинский политик.

Напомним, 18 ноября глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Молдавии Майю Санду посетить Украину.

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