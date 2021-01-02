Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Закон о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН был подписан 2 января президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Документ направлен на отмену смертной казни в стране, подчеркнули в пресс-службе главы казахстанского лидера.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди сообщил, что данный международный документ предполагает, что страны, подписавшие его, принимают обязательства не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для ее отмены.

Глава министерства иностранных дел Казахстана также отметил, что республика в соответствии со второй статьей протокола оставляет за собой право применения высшей меры наказания в виде смертной казни в военное время, а также в случае, если человек признан виновным «в совершении особо тяжких преступлений военного характера«, которые были совершены в военное время.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2004 года действует мораторий на смертную казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский лидер еще в декабре 2019 года поручил внешнеполитическому ведомству возглавляемого им государства начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. В сентябре 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб квартире ООН подписал второй факультативный протокол, который был ратифицирован сенатом Казахстана 29 декабря 2020 года.