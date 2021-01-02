Ашхабад, , 10:53 — REGNUM Указ о назначении Батыра Реджепова чрезвычайным и полномочным послом Туркмении в Казахстане был подписан президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 1 января со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан» сообщает Turkmenportal.

Ранее Реджепов занимал должность начальника отдела стран Среднего Востока при внешнеполитическом ведомстве Туркмении. Согласно указу Бердымухамедова Реджепову был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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Напомним, бывший посол Туркмении в Казахстане Тойлы Комеков был освобожден от занимаемой им должности в связи с новым назначением. В январе 2020 года дипломат был назначен послом республики в Италии. Позже указом президента Туркмении Комеков также был назначен дипломатическим представителем Туркмении в Израиле.