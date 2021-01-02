Киев, , 10:02 — REGNUM Украинские журналисты, блогеры и политологи подвергли критике новогоднее обращение к гражданам Украины президента страны Владимира Зеленского. Соответствующий обзор социальных сетей был опубликован 1 января журналистами издания «Страна.ua».

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Пользователи социальных сетей, в частности, обратили внимание на фрагмент поздравления Зеленского о песке на пляже в Ялте, в котором Зеленский сказал, что хочет написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Украинскому лидеру напомнили, что Ялта находится на южном берегу Крыма, где песчаных пляжей в принципе нет, но есть крупная галька. В связи с этим украинский политолог Сергей Белашко иронически отметил, что Крым станет украинским, когда ялтинский пляж станет песчаным.

Обратили внимание на Украине и на переход Зеленского с украинского на русский язык (родной для президента Украины) в той части обращения, где он адресует его жителям республик Донбасса и Крыма. Журналисты издания «Страна», в частности, подчеркнули, что данный ход имел бы хоть какое-нибудь значение, «если б президент дополнил свои слова обещанием отменить в новом году дискриминационный закон о тотальной украинизации». Без этого обещания, по мнению журналистов, обращение к ним Зеленского является просто словами.

Сгустком лицемерия, представляющим собой содержание государственной пропаганды назвал новогоднее обращение Зеленского украинский журналист Андрей Манчук.

»Новогоднее обращение Зеленского — это концентрированный сгусток лицемерия, которое составляет собой содержание украинской государственной пропаганды… Зеленский говорит жителям Донецка, что он мечтает встретить Новый год на улице Артема, и даже произносит эту фразу на русском. Но все знают, что имя рабочего организатора Артема официально запрещено в Украине, а все связанные с ним топонимы переименованы. И все помнят, что в этом месяце заработает дискриминационный закон, направленный на полное искоренение русского языка в общественном пространстве страны.

Зеленский рассказывает украинцам о достижениях уходящего года — хотя каждому известно, что это был год социальной катастрофы и проваленной борьбы против коронавируса, а с сегодняшнего дня людям в очередной раз подняли космические тарифы за коммуналку. Он расписывается в готовности «вернуть в страну каждого украинца», рассуждает на тему рождаемости в стране — но мигранты активно покидают Украину даже во время карантина, а специалисты в области демографии отчитались в декабре о рекордных темпах депопуляции населения. А она усилится — потому что Госдеп запретил Зеленскому брать дешевую и доступную вакцину из-за поребрика…

Весь этот стыд и позор, сдобренный постоянными обещаниями успешных реформ, объясняется просто — Зеленский обращается в своем видео не к народу, на мнение которого Банковой глубоко наплевать. Оно записано для кураторов из иностранных посольств, для кредиторов из МВФ, у которых сейчас будут выпрашивать новый транш под новые антисоциальные меры. Ну и для упоротых националистов, ради которых в видеоролик впихнули недавно освобожденного из итальянской тюрьмы Маркива. Прекрасно понимая, какую реакцию это вызовет на том же Донбассе.

Эта власть полностью отчуждена от интересов собственного народа — который, в свою очередь, полностью отчужден от возможности влиять на государственную политику. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущего страны», — раскритиковал новогоднее обращение Владимира Зеленского украинский журналист Андрей Манчук.

Родным домом лишь для одной нации, а не для всего народа страны назвал Украину блогер Александр Скубченко.

»Пока за шапку с советской кокардой к уголовной ответственности привлекают, а за родной русский язык — к административной, многонациональная Украина — родной дом лишь для одной нации, а не для всего украинского народа. Обращение к ЛДНР на русском, желание пройтись по центральной улице Донецка — Артёма, тоже красиво. Но министры называют ЛДНР раковой опухолью, говорят о том, что после реинтеграции ЛДНР будут подвергнуты украинизации и декоммунизации. То есть, ни по Артёма не пройдётся президент — декоммунизируют, ни на русском в Донецке не поговорит — украинизируют», — написал украинский блогер.

Скубченко также добавил, что отношение к людям с ДНР, ЛНР и Крыма осталось прежним со времен президентства Петра Порошенко. Эксперт отметил, что если бы слова Зеленского соответствовали его делам, Украина была бы гораздо лучше.

Присутствие в новогоднем ролике украинского президента детей также вызвало критику в адрес украинского президента. В частности, оценку данному жесту дала заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова, а также журналистка издания Анастасия Товт. Светлана Крюкова отметила, что президенту Украины нечего сказать аудитории старше девяти лет, а Анастасия Товт назвала присутствие детей в кадре «некрасивой и неуместной манипуляцией».

«Сейчас Зеленский — очередной обычный президент с очередной обычной новогодней речью. Но ещё и не стесняющийся в видео-роликах использовать детей, чтобы разжалобить зрителей», — подчеркнула журналист.

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В свою очередь украинский политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что Зеленский, как и его предшественники на посту главы государства не стал в конце уходящего года подводить годовые итоги, отчитываться о проделанной работе, о выполнении поставленных задач и предвыборных обещаний, а заменил все «спекуляцией на эмоциях».

«С детьми поиграть доброго дядю сказочника, перед телекамерами, конечно легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника», — подытожил он.

Об эмоциональной составляющей новогоднего поздравления Зеленского также написал и журналист Андрей Павловский.

«Никакой конкретики, куда идём, какие ставим перед собой задачи… какие цели? Какие большие проекты запускаем в следующем году?.. Никакой конкретики, только эмоции… впрочем как и всегда», — отметил Павловский.

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