Киев, , 07:55 — REGNUM В Киеве на факельном шествии украинских националистов, организованном в честь дня рождения одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры, заметили немало людей с бело-красно-белыми флагами, которые являются символикой белорусских оппозиционеров, протестующих против действующей белорусской власти. Об этом 1 января сообщает издание Klimenko Time, опубликовав соответствующую видеозапись.

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«Белорусских БЧБ флагов на сегодняшней акции ко дню рождения Бандеры в Киеве и правда много. Пожалуй, отличный тизер для беларусов. Посмотрите, мол, какие увлекательные акции вас ждут в случае победы нынешних «змагаров», — отметили журналисты издания, комментируя видеозапись.

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Напомним, 1 января в Киеве в 18:00 (19:00 мск) от памятника Тарасу Шевченко стартовало факельное шествие украинских националистов, в котором в общей сложности приняли участие порядка тысячи человек. Участники шествия проследовали к площади Независимости (Майдан), где и завершилась их акция. Журналисты отметили, что «новшеством» в нынешнем году было присутствие на акции людей с бело-красно-белыми флагами белорусских националистов. Традиционно на акции присутствовали националисты из организаций «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ОУН (Организация украинских националистов — организация, деятельность которой запрещена в РФ).