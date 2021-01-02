Тегеран, , 07:41 — REGNUM Повышение Ираном уровня боеготовности части морских сил отметили разведывательные службы США. Такие выводы сделаны в материале, опубликованном 2 января на сайте телеканала CNN.

Уточняется, что разведданные свидетельствуют о повышении уровня боеготовности некоторых морских сил Ирана в районе Персидского залива за последние 48 часов. Кроме того, по данным CNN, Иран начал переброску в Ирак баллистических ракет малой дальности.

Разведслужбы США предполагают, что Иран может нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке в связи с годовщиной гибели командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В Вашингтоне допускают, что Тегеран может таким образом отомстить за убийство Сулеймани.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность в том, что США будет искать предлог для начала войны с Ираном.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного ракетного удара США в районе багдадского аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ирана намереваются привлечь к ответственности организаторов убийства генерала Сулеймани.

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