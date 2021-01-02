Симферополь, , 07:42 — REGNUM Попытки Украины строить свою государственность на идеях «отмороженных нацистов» привели к крушению украинской государственности. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал очередное факельное шествие в честь дня рождения нацистского колаборанта Степана Бандеры, которое состоялось в первый день нового года в украинских городах. Об этом политик написал 1 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — уверен политик.

Аксенов также отметил, что именно украинская власть продолжает делать все возможное, для того, чтоб продолжался и был необратимым процесс распада украинской государственности. В частности, чтоб бандеровские марши внутри страны и за рубежом воспринимались в качестве олицетворения сути государственной политики.

Глава Крыма также подчеркнул, что украинский нацизм стал не только инструментом разрушения Украины, но и инструментом подчинения страны «внешним игрокам». Кроме того, Аксенов отметил, что данная идеология была «занесена» на Украину с Запада.

«Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью Русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — подытожил глава Крыма.

Напомним, 1 января 2021 года в ряде украинских городов украинские националисты провели факельные шествия в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Украинские СМИ отмечают, что одно из крупнейших факельных шествий накануне, 1 января 2021 года, состоялось в Киеве. Однако количество его участников в нынешнем году составило порядка тысячи человек, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, украинские журналисты отмечают, что видели среди участников шествия националистов в Киеве людей с бело-красно-белыми флагами.