Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта и более десяти выборщиков из Аризоны о пересмотре результатов президентских выборов отклонил суд американского штата Техас. Об этом сказано в опубликованном 2 января постановлении судьи Джереми Кернодла, который был выдвинут на эту должность действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Суд постановил отклонить иск за отсутствием предметной юрисдикции с сохранением за истцом права предъявлять в дальнейшем иск по тому же основанию», — сказано в постановлении.

Кернодл поясняет, что истцы не являются пострадавшими по данному делу, а также у них нет «процессуальной правоспособности» в деле. Суд отклонил и все ходатайства по делу.

Гомерт и его однопартийцы приняли решение обратиться в суд штата Техас после отклонения вице-президентом США Майклом Пенсом просьбы о пересмотре результатов президентских выборов. Конгрессмен и поддерживающие его выборщики пытались таким образом обязать Пенса в ходе заседания Конгресса США 6 января не учитывать голоса выборщиков из колеблющихся штатов при официальном утверждении результатов голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 14 декабря. То есть, истцы требовали от суда расширить полномочия вице-президента с целью отмены результатов голосования на президентских выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Пенс отказался оспаривать победу Джозефа Байдена на выборах президента.

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