Ереван, , 03:04 — REGNUM Незамедлительного возвращения военнопленных из Азербайджана на родину, в Армению, потребовал омбудсмен Армении Арман Татоян. Соответствующее заявление Татоян опубликовал 1 января в своём Facebook.

Татоян уточнил, что военнопленные должны быть возвращены на родину без каких-либо предусловий, как это предусмотрено трёхсторонним соглашением о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с турецкой делегацией, которую возглавлял министр обороны Хулуси Акар, заявил, что часть армянских вооруженных формирований ещё находятся на контролируемых Баку территориях и «не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы».

Омбудсмен отметил, что заявление президента Азербайджана ставит под сомнение статус армянских военнопленных, нарушая этим «послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека». Татоян добавил, что по своему статусу армянские военнослужащие являются военнопленными и их следует немедленно освободить и доставить на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели военнослужащего Азербайджана в Физулинском районе Нагорного Карабаха.

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