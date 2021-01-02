Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Критике подверг Сенат Конгресса США за решение по оборонному бюджету на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп. Соответствующую публикацию Трамп сделал 1 января в своём Twitter.

Американский сенат, контролируемый республиканцами, проголосовал за оборонный бюджет, преодолев наложенное главой государства вето. Решение поддержали больше двух третей членов Верхней палаты парламента. Трамп же подверг резкой критике решение парламентариев, в том числе за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года.

«Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, предоставляющего неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Позор!!!» — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, американский лидер назвал «неумным и нечестным» решение Сената не принимать утверждённый Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении прямых выплат гражданам в условиях пандемии с 600 до 2000 долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о преодолении Сенатом Конгресса США президентского вето на принятие оборонного бюджета на 2021 год.

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