Вашингтон, , 23:32 — REGNUM В Вашингтоне в ближайшее время пройдет митинг сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 1 января сам глава Белого дома на странице в соцсети Twitter.

Трамп уточнил, что митинг активистов, отказавшихся признавать его поражение на выборах-2019, пройдет 6 января.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря кандидат в президенты США демократ Джо Байден набрал необходимые для избрания главой государства голоса выборщиков. Результат голосования коллегии выборщиков предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

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