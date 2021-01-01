Москва, , 23:27 — REGNUM Соединенные Штаты нескольких последних лет идут вразнос с идеей своей исключительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Захарова отметила, что США вышли из многих договоров, международных организаций, которые «хоть как-то формировали её в неких международно-правовых рамках».

«Может быть, во что-то сейчас вернутся. Но, так или иначе, (США) настраивали свой народ на то, что они никому ничего не должны», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2020 года США вышли из ДОН — якобы из-за нарушений этого договора со стороны России. Этот договор разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

В конце декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в его нынешнем виде является для США «плохой сделкой».

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