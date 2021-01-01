Вашингтон, 1 января 2021, 22:17 — REGNUM Сенат Конгресса Соединённых Штатов преодолел вето президента Дональда Трампа, который ранее заблокировал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд. Трансляцию голосования вели американские телеканалы.
Таким образом, вступают в силу положения оборонного бюджета, включающий расширение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Палата представителей преодолела вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета страны в размере $740 млрд. Глава государства заблокировал документ 23 декабря поскольку он считает, что в бюджет не включены «критически важные меры», которые требуются для национальной безопасности США.
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