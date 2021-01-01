Киев, , 21:22 — REGNUM В Киеве полицейские взяли центр украинской столицы под усиленную охрану из-за начавшегося факельного марша националистов в честь рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом 1 января сообщает пресс-служба киевской полиции.

«Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом шествия взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов. Кроме того, полицейские будут сопровождать колонну по маршруту движения.

Читайте также: ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, так называемые факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января по городам не только лишь западных территорий Украины (для которых это явление является привычным), но также, в частности, в таких крупных городах, как Киев и Одесса, ежегодно проводятся представителями праворадикальных организаций как минимум с 2014 года.

Бандера — руководитель коллаборационистской «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой принимали участие в погромах еврейского населения во Львове в начале Великой Отечественной войны, служили в гитлеровской армии, а также устроили геноцид поляков, известный как «Волынская резня».

После завершения Великой Отечественной войны Бандера и его сторонники несколько лет устраивали теракты, убили несколько десятков тысяч сотрудников местных органов власти, врачей и учителей, комсомольцев и коммунистов.

Читайте также: Зеленский: Бандера — герой, и это классно