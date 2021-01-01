Аддис-Абеба, , 21:10 — REGNUM Жертвами последних беспорядков с участием народности оромо в Эфиопии стали не менее 70 человек, 1 июля сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету государственной комиссии Эфиопии по правам человека, в ходе беспорядков в июне и июле погибли 123 человека, не менее 500 получили ранения. Около половины жертв и пострадавших — на совести полиции, остальные старли жертвами этнического насилия.

Беспорядки оромо летом 2020 года связаны с убийством Хаакаалуу Хундеессаа, популярного певца и политического лидера крупнейшей народности. Оромо обвинили в убийстве певца спецслужбы Эфиопии.

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