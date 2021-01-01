Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Соединённые Штаты ввели санкции против кубинского банка BFI, об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«BFI — это контролируемый кубинскими Вооруженными силами коммерческий банк, который извлекает выгоду непосредственно из финансовых операций за счет кубинского народа», — говорится в заявлении.

По мнению Помпео, вооруженные силы Кубы якобы используют ключевую роль BFI в финансировании контролируемых государством проекты, которые «обогащают режим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что рассмотрит возможность включения Кубы в перечень стран, являющихся, как считают власти США, спонсорами международного терроризма.

Вместе с тем сообщалось, что демократ Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января 2021 года, после вступления в должность мог бы исключить Кубу из этого перечня, однако перед этим нужно повести пересмотр списка, а «этот процесс может занять несколько месяцев».