Тегеран, , 17:27 — REGNUM Власти Ирана намерены привлечь к ответственности организаторов убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Беззаконие США во всей красе. Мы не успокоимся, пока не привлечем к ответственности виновных», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «страна отрубит США ноги в регионе в отместку за убийство высшего командующего Корпуса стражей Исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани во время атаки американского беспилотника в Багдаде».

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Сулеймани был убит в результате теракта в аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Через день после убийства генерала президент ИранаХасан Руханизаявил, что республика оставляет за собой право отомстить террористам соразмерными военными действиями.

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