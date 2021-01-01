Москва, , 17:20 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не представляет для альянса серьезной опасности в военной сфере, вызвало негодование среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 1 января в социальной сети Facebook.

«Ха, усыпить бдительность хочет!», — считает Валерий Я.

Многие пользователи оказались просто ошарашены данным заявлением генсека НАТО. Они отметили, что ещё совсем недавно представители НАТО говорили о некой «большой угрозе» со стороны Российской Федерации.

«Всё время видел и тут, вдруг, перестал видеть! Странное у него зрение!», — пишет Геннадий Б.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом Столтенберг просто усыпляет внимание перед тем, как вновь объявить Россию врагом НАТО. Они считают, что такое поведение руководства Североатлантического альянса выглядит нелепо.

«Он сегодня так сказал, а завтра по-другому скажет! Короче, клоун», — написал Валерий У.

Но нашлись и такие пользователи, которые заявили о том, что видят диспропорции в военной сфере у России и стран НАТО. Они считают, что НАТО якобы кратно превосходит Российскую Федерацию по военной мощи и поэтому заявление Столтенберга выглядит логичным.

«Россия слишком слаба в военном плане, чтоб представлять серьезную опасность блоку НАТО», — поделился мнением David B.

Напомним, 31 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия не представляет для альянса серьезной опасности в военной сфере.