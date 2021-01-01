Москва, , 16:30 — REGNUM Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало причиной бурной реакции в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 1 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

«С Новым годом, дорогой наш Президент! Здоровья и сил Вам для новых свершений!», — пишет Liudmila D.

Многие пользователи полностью согласились с тем, что прозвучало из уст главы государства. Они радуются приходу Нового года и желают всем новых свершений.

«Полностью солидарен с Вами и спасибо за всё, что было проделано в ушедшем году», — написал Иван Х.

Ряд пользователей отметили, что 2020 оказался действительно очень тяжёлым для многих людей. Они считают, что необходимо надеяться на то, чтобы конец 2021 года воспринимался легче.

«Вот отлично сказал. По сути. С праздником! С новым годом! И пусть в конце его никто не скажет: «Это был тяжёлый год». Лёгкого всем года, господа и дамы!», — поделилась Надежда Г.

Нашлись и те, чьё сердце не тронуло обращение президента. По их видению, подобное поздравление носит скорее «технический характер».

«Вот раньше, в советское время, обращения начинались со слова «товарищи!» Так просто и понятно было! А сейчас: «Дорогие друзья», — пишет Владимир П.