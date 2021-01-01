Симферополь, , 16:13 — REGNUM Заявление президента Украины Владимир Зеленский в ходе его новогоднего поздравления, в котором он обратился к жителям Крыма, чтобы они встретили Новый год по киевскому времени, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 января в социальной сети Facebook.

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«С водой в Крыму всегда было плохо. А на международное признание можно плевать», — считает Ludmila S.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное обращение Зеленского было неискренним. Граждане считают, что президент Украины изображает из себя добряка только благодаря его актёрским навыкам.

«Пафос. Игра угодным. Зеленский он актер, поэтому знает, под чью дудку плясать, что говорить, но чтобы роль ведущую не пропустить», — пишет Альбина В.

Некоторые комментаторы отметили, что не только Крым и Донбасс не собираются находиться в составе Украины, но и другие регионы страны, которые испытывают унижение со стороны руководства государства.

«Какие нормальные люди захотят вернуться в Украину? Тут мы не нужны, не говорю уже о них. Нас истребляют понемногу. И наша молодёжь старается уехать из Украины, так как тут нет будущего с такими властями с 2014 года. Сделайте, чтобы мы стали жить хорошо, тогда и Крым захочет вернуться», — поделилась мнением Антонина М.

Отдельные пользователи решили поставить точку в данном обсуждении и привели результаты референдума 2014 году в Крыму, согласно которым полуостров безоговорочно принял решение воссоединиться с Российской Федерацией.

«Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя», — подытожил David B.

Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, чтобы они встретили Новый год по киевскому времени.