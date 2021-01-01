Киев, , 15:48 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун пообещала больше не публиковать постов в социальной сети Facebook. Об этом она написала сегодня, 1 января, на своей странице в Facebook.

«В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост», — написала она, добавив, что хочет дать последний совет.

«Украинцы — непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе», — посоветовала бывшая чиновница .

Она также дала совет принимать решения так, как буд-то этого не от кого больше ожидать, брать ответственность за все, что происходит вокруг и не ждать, что это сделает кто-то другой.

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Напомним, ранее Супрун издала книгу под названием «Мочи Манту», в которой были собраны все ее посты, ранее опубликованные в сциальной сети Facebook, в которых она развенчивала «мифы», связанные с медициной.

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Отметим, год назад бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины жаловалась, что администрация социальной сети Facebook удалила ее пост о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.