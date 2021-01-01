Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня, 1 января, обменялись новогодними поздравлениями, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе телефонного разговора Токаев отметил, что несмотря на пандемию коронавируса сотрудничество между Казахстаном и Турцией успешно развивается, а объем торговли между странами составил $2,6 млрд. Глава Казахстана предложил турецкому коллеге продолжить усилия, направленные на увеличение объема торговли и активизацию инвестиционного сотрудничества. Турецкий лидер в свою очередь поддержал предложение своего коллеги и отметил, что совместными усилиями объем торговли можно утроить.

Токаев также отметил возрастание влияния Турции на международной арене, а в качестве аргумента он привел урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Эрдоган выразил признательность за оценку участия Турции в разрешении многолетнего конфликта в Карабахе.

«Он (президент Турции - ИА REGNUM) также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, отметив, что казахстанскому руководству в результате решительных действий удалось поставить под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране», — говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Эрдоган также пожелал Токаеву успешных парламентских выборов, которые состоятся 10 января 2021 года. Также лидеры Казахстана и Турции договорились проработать возможность организации визита Эрдогана в Казахстан в нынешнем, 2021 году.

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